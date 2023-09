Bellingham resolve mais uma vez, Real bate Girona e lidera o Espanhol

Vinicius Junior voltou a ser titular pelo Real Madrid e produziu boas jogadas. Ele foi substituído aos 22 do segundo tempo.

Lances importantes

0x1 - Gol do Real Madrid. Bellingham recebeu perto da entrada da grande área e deu um passe de trivela para o meio. Oportunista, Joselu apareceu às costas da zaga e empurrou para a rede aos 17 do 1º tempo.

0x2 - Gol do Real Madrid. Após cobrança de escanteio, Tchouaméni apareceu sozinho no meio da área e cabeceou com tranquilidade, só deslocando o goleiro, três minutos depois de os merengues abrirem o placar.

0x3 - Gol do Real Madrid. Após jogada na grande área, a bola sobrou para Bellingham no meio e ele bateu de primeira, sem chances de defesa para Gazzaniga, aos 25 minutos do segundo tempo.

Confusão no final. Após a expulsão de Nacho Fernández em lance com Portu, já nos acréscimos, o zagueiro discutiu com jogadores do Girona, causando um pequeno alvoroço entre os times. Portu deixou o campo de maca.