Auxiliar aprova reservas do Corinthians e elogia SPFC: 'Momento diferente'

Rojas: "Foi para campo, se sente melhor e vai ser reavaliado amanhã no treino. Não tenho informação, foi rápido, mas amanhã pode fazer uma parte de treino com a gente".

Rival em alta: "O São Paulo está numa confiança muito grande. Torcedor veio, iria para cima, tem jogadores de muito potencial. Sabíamos que o São Paulo ia nos agredir".

Análise do jogo

"Sempre dá para tirar algo de bom. Não era o que a gente esperava, enfrentamos adversário forte. Tínhamos ideia disso, mas sempre lutamos pela vitória, resultado positivo. Ficamos felizes com muitas coisas que aconteceram, principalmente no comportamento tático, postura defensiva, em alguns momentos com a posse de bola. Depois do gol, era claro que o São Paulo viria para cima com apoio do seu torcedor. Tivemos um pouco de dificuldade, aproveitaram as oportunidades, apesar que achei falta no segundo gol. Queríamos chegar no intervalo para fazer as trocas, ajustar. Muitos atletas não vinham jogando e tivemos que colocar, em respeito aos que ficaram fora ou poupados para um jogo importante pela frente. Ficamos felizes com muito que vimos, mas precisamos melhorar. Fizemos praticamente um treino, o de ontem, e com jogadores que não jogaram muito juntos. Fiquei feliz e vamos trabalhar para estar sempre evoluindo e chegar às vitórias".

