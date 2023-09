'Risco é grande se Corinthians poupar contra o São Paulo', afirma Bodão

Cobertor curto: "O problema de escalar contra o São Paulo é que não joga o Fábio Santos, vai jogar quem? O Corinthians não tem bons reservas. Se tivesse bons reservas, a opção de preferir a semifinal da Sul-Americana seria algo fácil de resolver. O Corinthians é cobertor curto, se ele cobre muito aqui contra o São Paulo, os pés vão ficar de fora contra o Fortaleza. A decisão dele [Mano] é difícil. É difícil a situação dele".

O que mais Bodão disse:

Rejuvenescimento do elenco: "Qualquer técnico razoavelmente inteligente vai acabar fazendo isso. O Corinthians é um time envelhecido, falta pressão. O Corinthians não pode jogar com esse time pressionando ninguém. O Mano vai juntar, vai juntar, mas vai juntar lá atrás. Não acredito que vai fazer pressão, em jogo em casa até pode, mas lá fora vai fechar a casinha. Porque os jogadores não essa capacidade, essa intensidade que ele bem explicou.

Jogadores que não vingaram: "O Corinthians não tem um centroavante, não tem um outro atacante para jogar, não tem um reserva do Yuri minimamente qualificado para ser titular do Corinthians. O grande drama do Corinthians é esse. É jogador de meio campo mais leve e a falta de atacantes, tem o Wesley, o Mosquito, mas são jogadores que não vingaram ainda".

Luxemburgo fez o possível: "Eu achei até um pouco injusta a demissão do Luxemburgo, uma jogada meio política da diretoria. É lógico que o time poderia melhorar, mas eu acho que o Luxemburgo fez o possível com o elenco que ele tem na mão. Ele como todos os outros que passaram no Corinthians nos últimos anos".