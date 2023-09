Palmeiras teve uma atuação horrível contra o Boca, critica Mauro Cezar

O colunista Mauro Cezar Pereira criticou no Posse de Bola a atuação do Palmeiras contra o Boca Juniors no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Ele destacou a pouca capacidade ofensiva apresentada pelo time de Abel Ferreira na Argentina.

'Ontem foi um jogo horrível do Palmeiras': "Foi uma atuação horrível do Palmeiras, sempre há uma tolerância enorme com isso, por que essa tolerância geral? Na transmissão do jogo, há alívio ao final da partida, porque o Palmeiras não perdeu. Ora, se você acha que foi bom porque o time não perdeu, sinal de que não jogou bem, por que não se fala isso de forma clara e direta? Muito curioso, cada vez mais a gente tem um viés de torcida para time brasileiro atualmente, é no streaming, na TV, na internet, em tudo quanto é lugar. Tem uma tolerância aí no ar, ontem foi um jogo horrível do Palmeiras, o Palmeiras tem um dos elencos mais caros da América do Sul, o Boca foi melhor, teve chances de gol, é um time com problemas crônicos para fazer gol, mas o Palmeiras praticamente não ameaçou e não foi capaz de impedir que o adversário tivesse chances, houve situações de perigo real para o Palmeiras.

'O Palmeiras não faz gol': "Atuação ruim, muito fraca de um time que, por sinal, se você pegar o recorte dos últimos 30 dias, foram cinco jogos do Palmeiras, 1 gols do Breno Lopes contra o Goiás nos acréscimos, e empate sem gols contra o Deportivo Pereira, Corinthians e Boca, e uma derrota para o Grêmio por 1 a 0. Saldo do Palmeiras no período? Zero. O Palmeiras não faz gol, o que está acontecendo? O que há com o Artur, por que o Rony não funciona, e o Flaco Lopes, que custou um dinheirão, e o Breno Lopes, que foi o único que fez gol e não entra nos jogos, e o Endrick, um jogador de milhões de euros, só entra quando o jogo está acabando. Tem muitos pontos a serem discutidos em relação ao Palmeiras".