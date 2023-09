Palmeiras faz o que não fez e tem de fazer o que não faz para ir à final

Palmeiras só marcou dois gols nos últimos seis jogos. Desde que Dudu sofreu uma lesão grave no joelho, contra o Vasco, Abel não conseguiu encontrar soluções no elenco alviverde e deixou claro na entrevista coletiva que não confia nos jovens que subiram da base para esse tipo de jogo.

Classificação e jogos Libertadores

Seca no Allianz Parque vira preocupação. Para passar do Boca, o Palmeiras precisa de uma vitória simples por um gol de diferença. Mas a equipe não conseguiu balançar as redes em seu estádio no mata-mata da Libertadores — empatou em 0 a 0 contra o Atlético-MG e o Deportivo Pereira quando jogou no Allianz. Pelo Brasileirão, a situação também não é animadora, já que as últimas vitórias no estádio foram magras: 1 a 0 contra Cruzeiro, Vasco e Goiás.

Pênaltis podem ser problema para o Palmeiras. Caso o Alviverde não consiga balançar a rede do Boca no jogo de volta. e a partida terminar em 0 a 0, o goleiro Chiquito Romero pode fazer a diferença. Com a camisa do Boca, ele pegou 10 de 19 penalidades e é um especialista no quesito com mais de 50% de aproveitamento em defesas de pênaltis.

Falta de inspiração no ataque foi refletida nos números do jogo contra o Boca. Enquanto o time argentino finalizou dezoito vezes no gol de Weverton (com sete no alvo), o Palmeiras só chutou nove vezes (com apenas dois no alvo).

Fala, Abel

Abel Ferreira tem utilizado Mayke como ponta e Artur invertido jogando pelo lado esquerdo desde a lesão de Dudu. Contra o Boca, a ideia do técnico português foi colocar o atacante mais próximo de Rony como referência no ataque, mas também não deu certo.