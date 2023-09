Mauro Cezar: Tite está perto, e não há outro nome no Flamengo

Mauro Cezar Pereira informou no Posse de Bola que Tite está perto de ser anunciado como novo técnico do Flamengo, após o anúncio da demissão de Jorge Sampaoli. Não há outro nome na pauta do Rubro-Negro, de acordo com o colunista do UOL.

'É Tite ou Tite no Flamengo': "Tite está perto, está negociando e não tem outro nome. É ele ou ele. O Flamengo não tem nem opção hoje, porque para trazer um técnico de fora tem todo aquele processo de adaptação. Ele é um cara que tem tamanho, um cara conciliador, é um bom técnico. Apesar das Copas do Mundo, em que ele foi mal, para o clube não existe nome melhor na atualidade. Ele sabe lidar com esses problemas, no caso do Flamengo é mais relacionamento, e acho que ele tem habilidade o bastante para rapidamente contornar rapidamente aquela situação do Gabigol. Para ele, seria uma meta muito fácil de alcançar, que seria recolocar o Flamengo na zona de classificação da Libertadores.

'A demissão do Sampaoli ontem foi um grande sinal': "O Flamengo está em sétimo, mas só quatro pontos atrás do vice-líder. Então, está todo mundo embolado. Com o time e o elenco que o Flamengo tem, minimamente vai pontuar e vai se colocar ali. Ele terminaria o ano em alta, com a torcida curtindo o trabalho dele, eventualmente com uma vitória aqui e outra ali sobre um time importante, e depois vai ter toda aquela molezinha de Estadual e ele vai preparando o time para as competições mais importantes, se de fato fechar. Pelo que eu saiba, estão discutindo detalhes de contrato, premiação e tal, mas a tendência agora é o acerto, a demissão do Sampaoli ontem foi um grande sinal de que há avanço, porque o Tite só queria clubes sem técnico, e o Flamengo só costuma demitir o seu técnico depois de ter o novo pronto para anunciar".