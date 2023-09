'Mano conhece muito bem a política do clube', analisa Perrone

O colunista Ricardo Perrone analisou a coletiva de Mano Menezes e afirmou que o treinador conhece muito bem a política do Corinthians e sabe da importância da conquista da Copa Sul-Americana para as eleições do time.

Título importante para disputa política: "O Mano conhece muito bem o clube, conhece muito bem a política do clube. Eu tenho certeza que o Mano sabe como é importante pro grupo da situação, pro grupo do Duílio, do Andres, do André Luís que é o candidato, como é importante para eles, conquistar um título. Isso dá músculo para os caras na disputa eleitoral. Então, o Mano sabe disso, sabe como é importante".

O que mais Perrone falou: