Jornal critica pouco tempo dado a Endrick contra o Boca: 'Minutos de lixo'

O veículo afirmou que o jogador "vive um momento delicado" e que "quase não conta para o técnico Abel Ferreira".

A seca de gols de Endrick também foi lembrada na matéria. O último tento anotado pelo camisa 9 se deu no dia 2 de julho, contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

Por fim, o "Mundo Deportivo" destacou o fato de que Palmeiras e Real Madrid entendem que "é preciso ter cuidado com a progressão do jogador".

Endrick entra no fim, e Palmeiras empata com o Boca

O Palmeiras não saiu do zero com o Boca Juniors, ontem (28), na Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

A equipe brasileira encontrou dificuldades para atacar os argentinos e viu o time adversário criar as principais chances de gol do duelo.