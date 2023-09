Jornal argentino confunde torcedora que fez gesto obsceno com Leila Pereira

Uma torcedora do Palmeiras causou repercussão nas redes sociais após mostrar o dedo do meio ao jogador Darío Benedetto, do Boca Juniors. Mas o jornal Olé se equivocou em relação a sua identidade.

O que aconteceu

O maior jornal esportivo da argentina atribuiu o gesto obsceno à presidente do Palmeiras. O Olé publicou reportagem com o título "O polêmico gesto da milionária presidenta do Palmeiras atrás de Benedetto".