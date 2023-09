Grêmio e Inter estudam fazer proposta para tirar Bruno Henrique do Flamengo

Grêmio e Internacional estudam fazer proposta pelo atacante Bruno Henrique, cujo contrato com o Flamengo acaba no fim do ano. A dupla gaúcha observa o desfecho da negociação de renovação e esperam uma brecha para tentar a contratação do jogador de 32 anos.

O que aconteceu

Bruno Henrique está em negociação de renovação de contrato com o Flamengo. Após algumas tentativas, clube e jogador ainda não chegaram a um acordo.