Goleiro do Boca alfineta sintético do Palmeiras e esquenta volta: 'Hóquei'

O que aconteceu

O goleiro deu a declaração na saída de campo. O Boca pressionou o Palmeiras, mas não conseguiu marcar em sua casa e o placar permaneceu inalterado.

Classificação e jogos Libertadores

Ele já havia criticado o gramado do Allianz Parque após o sorteio dos duelos da semifinal. No início deste mês, o goleiro afirmou que sua "única preocupação" era jogar a partida de volta no campo sintético do adversário e usou sua experiência na Europa para justificar.

A vaga na final será decidida na próxima quinta-feira (5). Um novo empate no Brasil levará a decisão para os pênaltis.