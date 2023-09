Flamengo vai distribuir 700 ingressos em ação social contra o Bahia

Cinquenta ingressos serão para o "Mulheres de Peito", iniciativa que busca a prevenção do câncer de mama e o acolhimento de pacientes não só no Outubro Rosa, mas durante todo o ano.

O grupo vai realizar um tour antes da partida e entrar no campo com uma faixa sobre o tema. O objetivo é abrir o mês de conscientização.

O Flamengo também vai destinar cerca de 80 funcionários da equipe de limpeza da Sunset para o jogo.

A ação faz parte da iniciativa "Nação no Maraca". Outras instituições contempladas vão ser a "Rio Em Forma", "Mães da Gávea", "Sim, eu sou do meio", "Ourinhos do Cruzeiro", "Espaço Nova Geração", "Associação Menina Mulher da Mangueira-Atelier das Palavras", "Craques da Rocinha", "Espaço Recriando", "Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência de Búzios" e a Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil Bem-Viver.

O projeto já distribuiu mais de 5 mil ingressos para grupos como alunos de escolas da rede pública, projetos sociais, povos indígenas, refugiados e pessoas em situação de rua.

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.