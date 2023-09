Trabalho no Brasil é impasse para acerto e Flamengo admite esperar Tite

Tite é o único nome com quem o Flamengo conversa no momento.

O cenário atual é que o Fla terá Mário Jorge à frente da equipe nas próximas duas rodadas do Brasileirão, contra Bahia e Corinthians. Caso acerte, a estreia do ex-treinador da seleção brasileira seria diante do Cruzeiro no dia 19 de outubro.

O Rubro-Negro entende como normal a demora de Tite por uma decisão, já que o treinador havia colocado como uma certeza o ano sabático em 2023. Além disso, a prioridade era assumir algum clube fora do país.

A missão agora é convencer o treinador a aceitar o cargo. O Fla trabalha com o prazo até a Data Fifa e vê as coisas caminhando sem grandes preocupações.

A diretoria espera avançar na próxima semana com as negociações. Neste sábado, o Flamengo enfrenta o Bahia e no domingo folga.

Apesar da aparente calma, o Flamengo sabe da importância de redefinir os rumos. O time ainda precisa confirmar uma vaga na próxima Libertadores e abre a 25ª rodada do Brasileirão fora do G6.