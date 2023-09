'Ele treina pra defender, e eu pra fazer gol', ironiza Veiga sobre pênaltis

Veiga: "Ele treina para defender e eu treino para fazer o gol, é isso. Cada um vai fazer o seu melhor. Se você me perguntar se eu quero decidir no tempo normal, é óbvio que a gente quer e vamos fazer de tudo para isso. Mas se precisar ir para os pênaltis, a gente também vai estar preparado".

O Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Boca, na Bombonera, em confronto válido pela ida da semifinal da Libertadores.

O confronto de volta entre Palmeiras e Boca acontece na próxima quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Quem avançar vai enfrentar o vencedor de Inter x Fluminense na grande decisão.

