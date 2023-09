Corinthians: Futuro auxiliar de Mano é expert em tática e formado na Europa

Depois de trabalhar no Sub-17 do Betim-MG, ele partiu para Portugal onde fez mestrado em futebol e foi orientado por José Guilherme, auxiliar do técnico Carlos Queiroz, que passou pela seleção portuguesa e atualmente comanda o Qatar.

Além disso, trabalhou em clubes portugueses com ênfase em formação de atletas.

De volta ao Brasil, teve ascensão profissional no América-MG, onde foi técnico nas categorias de base e auxiliar técnico do principal em sua comissão permanente. Durante este período, também participou da seleção brasileira Sub-17 e foi instrutor do curso de treinadores da CBF Academy.

Antes de trabalhar no Inter, primeiro com Alexander Medina, depois com Mano Menezes e por último com Eduardo Coudet, o profissional ainda passou pelo Vasco.

Além de se aperfeiçoar em categorias de base, Cauan se notabilizou pelo estudo tático, algo que chamou atenção durante sua passagem pelo Inter. No Sul, foi visto como 'especialista em tática', estudioso e muito atualizado sobre o tema.

Depois da saída de Medina, no ano passado, ele chegou a comandar o Colorado em uma partida, contra o Fortaleza, na vitória por 2 a 1 que marcou a despedida de D'Alessandro.