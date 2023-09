Flamengo tenta convencer Tite a voltar atrás de ideia de ano sabático

A diretoria mantém conversas com o treinador, e tenta convencê-lo de um acerto ainda em 2023. O gaúcho falou publicamente que queria tirar um ano sabático para dar atenção para a famíia.

Ano que vem vou me permitir olhar fora das seleções, outras situações, e ficar com a Dona Rose, que é minha esposa. (...) Toda equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar

Tite, em entrevista ao Flow Sport Club

"É um ano que preciso ver meu irmão, minha irmã, meu sogro, minha sogra, dar uma respirada. Sei o quanto é legal, mas o quanto é pressionante também", completou.

Enquanto isso, Mário Jorge, do sub-20, comanda o elenco profissional de forma interina até a chegada do novo treinador.

Ele vai comandar o treino de hoje (29) e estará à beira do gramado contra o Bahia.