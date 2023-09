Com Mário Jorge, Flamengo encerra preparação para enfrentar o Bahia

O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Bahia com um treino comandado por Mário Jorge no Ninho do Urubu. O técnico do sub-20 assumiu interinamente após a demissão de Jorge Sampaoli.

O que aconteceu

Sampaoli foi comunicado da demissão na noite de quinta-feira (28), após rápida conversa. Mário Jorge foi comunicado que comandaria a atividade de sexta. Ele fica no comando até a chegada do próximo treinador.