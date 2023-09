CBF insiste por jovem lateral do São Paulo contra assédio de Portugal

A CBF quer que o jogador sinta o clima da seleção brasileira. A entidade espera que essa vivência pese na escolha futura do jogador.

Moreira topou disputar o Pan com o Brasil, mas ainda não tomou sua decisão. O jovem deve continuar jogando nas duas seleções até se definir; ele só precisa escolher quando tiver uma convocação para seleção principal.

A CBF quer evitar mais um caso como o de Matheus Nunes, volante do Manchester City (ING). Nascido no Rio de Janeiro, ele fez a carreira toda em Portugal, chegou a ser convocado por Tite em 2021, mas rejeitou o Brasil e escolheu Portugal.

Moreira é natural de São Paulo e tem ascedência portuguesa por parte de avó. Ele tem cidadania desde 2021 e acumula convocações para Portugal, já tendo vencido dois torneios sub-18 com a seleção.

Moreira estreou profissionalmente pelo São Paulo no ano passado e soma 12 jogos pelo time de cima. Ele pode atuar como lateral-direito e também como lateral-esquerdo.

