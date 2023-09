Cavani alfineta repórter por pergunta sobre chances contra o Palmeiras

O jornalista da Telefé chegou a explicar que duas das chances perdidas se tratavam de uma cabeçada e de um rebote não aproveitado, após Weverton espalmar a bola na pequena área.

Quais chances claras você viu? Como são chances claras se a bola veio forte? Isso é o que parece para você. Dentro de campo, as coisas não são fáceis como você acha. Às vezes entra, às vezes não entra, mas está bem, vamos seguir com fé Cavani

O centroavante uruguaio também deu sua opinião sobre o empate e disse que o foco agora é nas próximas partidas: clássico do final de semana, contra o River Plate, e o fatídico jogo de volta contra o próprio Palmeiras.

"Faltou o gol. Nós tivemos muitas chances, mas não concretizamos. Creio que fizemos uma grande partida contra uma grande equipe, que é o Palmeiras. Agora é pensar no que vem a seguir. Temos um clássico no fim de semana e depois a partida de volta", disse o experiente atleta.

Agora, as duas equipes vão para o tudo ou nada no Allianz Parque, na próxima quinta-feira (5). Quem passar, enfrenta na final o vencedor da outra semi, entre Fluminense e Internacional - deu empate por 2 a 2 no primeiro jogo, no Maracanã.