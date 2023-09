Boca provoca Palmeiras e mantém clima quente para jogo de volta no Allianz

O que ele [Abel Ferreira] pensa não me interessa muito. Vi uma partida diferente (...) O técnico fala muito, ele é conflituoso, é um bom treinador, tem jogadores muito bons, mas também temos homens, eles estão habituados a jogar em campos difíceis e estamos preparados para tudo Jorge Almirón alfinetou Abel Ferreira em sua coletiva após o jogo.

Me preocupa simplesmente que o gramado é sintético, que não é natural. É um pouco raro que a esta altura joguemos contra um time que tenha campo sintético. A Conmebol ou a Fifa deveria dizer: 'Híbrido ou natural'. Gramado sintético é para hóquei. Temos que pensar em fazer um bom partido, ganhar. Se não ganhar, avançar nos pênaltis Chiquito Romero criticou o gramado sintético do Palmeiras no Allianz Parque.

O que aconteceu?

Boca prorroga jogo quente no declaratório. Mesmo antes do jogo de ida, Riquelme, atual vice-presidente do clube, admitiu preocupação com o gramado sintético do Palmeiras: "Vai ser um outro jogo, mais rápido".

Romero, goleiro da equipe, também já havia reclamado: "Para mim, a única coisa que preocupa na decisão, mais até do que jogar como visitante, é o gramado sintético que tem no estádio do Palmeiras. Fora isso, nós sabemos o que temos que fazer".

Jogo quente e de muita reclamação. A primeira partida entre Boca x Palmeiras não foi vistosa, com lances bonitos, mas com muitas dividas fortes. Advíncula e Zé Rafael protagonizaram um desses momentos de muita entrega e fizeram uma encarada digna de UFC após uma dividida.