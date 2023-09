Criança imita macaco para palmeirenses em troca de provocações após empate

Uma delas imitou um macaco ao ver a reação dos palmeirenses, que retrucaram o ato em meio à indignação diante do fato. "Vai, boliviano" e "Vai comer cachorro, seu falido do c..." foram algumas das frases proferidas pelos brasileiros.

Adultos que estavam no mesmo local do menino não reprovaram a atitude — pelo contrário: eles chegaram a rir e não fizeram qualquer menção de tirá-lo do local.

Antes do jogo, outros argentinos foram flagrados praticando racismo em direção aos palmeirenses. Ao menos dois torcedores provocaram os visitantes e não fizeram questão de disfarçar.

Palmeiras e Boca decidem a vaga na final da Libertadores na próxima quinta-feira (5). Quem passar de fase encara o vencedor de Fluminense x Inter, que duelam um dia antes.