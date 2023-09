'Baita sacanagem do Corinthians', diz Arnaldo sobre troca de Luxa por Mano

Arnaldo Ribeiro afirmou no Posse de Bola que a diretoria do Corinthians fez "uma baita sacanagem" com Luxemburgo ao demiti-lo em uma semana decisiva para contratar Mano Menezes. Para Arnaldo, Luxa serviu de escudo à gestão do presidente Duilio Monteiro Alves.

'Estou curioso para ouvir a explicação do Duilio': "No caso do Corinthians, é difícil juntar todas as pontas, estou muito curioso para ouvir do Dulio a explicação para a contratação do Mano e a dispensa do Luxemburgo, porque me parece que o Duilio hoje é uma figura decorativa, não me parece que a decisão tenha saído dele. Ele definha no poder, aliás, poderia antecipar eleições e tudo mais. É muito mais um jogada do grupo da situação, uma jogada arriscada, porque estão contratando o técnico até dezembro de 2025 para uma diretoria que vai embora daqui a 2 meses. Então, o contrato com o Mano é para a próxima gestão, sendo que a eleição ainda não aconteceu.

'Mano chega no Corinthians pelos laços antigos': "Tem a figura do Andrés Sanchez por trás disso tudo, tentando mais uma vez se perpetuar no poder, com outro candidato que seja. E um técnico que tem muitas afinidades internas no Corinthians, com Bruno Mazziotti, que é o novo chefe do departamento médico, com os jogadores, isso é incrível, o Mano estava lá em 2014 com cinco desses jogadores, o Corinthians não sai dessa paranoia de reviver o passado e está ficando no caminho em relação à direção, aos treinadores e aos jogadores. A renovação é necessária em todos os aspectos. Então, o Mano chega não pelo que vem fazendo nos últimos trabalhos, à exceção do Brasileiro do ano que vem com o Inter, quando foi vice-campeão, mas não conseguiu manter o trabalho esse ano, tanto que foi demitido e o Inter, sob o comando do Coudet, eliminou o River e está na porta de uma final da Libertadores. Então, ele chega muito por esses laços antigos".