Arnaldo: Palmeiras tem o menor repertório desde o título contra o Santos

Arnaldo Ribeiro analisou no Posse de Bola o empate sem gols entre Palmeiras e Boca Juniors no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Segundo ele, o time de Abel Ferreira apresenta pouco repertório ofensivo desde a grave lesão de Dudu.

'O Palmeiras sem Dudu joga para não tomar gols': "O resultado foi bom, mas o Palmeiras do Abel, com essas mudanças pós-Dudu, joga para não tomar gols. A questão é a outra parte da história, fazer gols, que o time não tem conseguido. O time escalado ontem era para não levar gols e conseguiu o objetivo. Agora, para se classificar, vai ter que fazer gol, nem que seja de pênalti, e aí o Boca tem um pegador de pênaltis, o Romero"

'Palmeiras com menor repertório desde o título contra o Santos': "É curioso, nesse trabalho longo do Abel, talvez seja o Palmeiras com menos repertório desde o Palmeiras campeão da Libertadores contra o Santos, quando jogou para não perder, para marcar, e ganhou no Maracanã com aquele gol do Breno Lopes. De lá pra cá, aconteceu muita coisa no Palmeiras, o Abel formou times excelentes, mas esse talvez seja o elenco mais curto do Palmeiras desde aquele momento. Quando esse time perde algum titular, isso foi uma marca nesse tempo do Abel, o time sente demais, e dessa vez foi o Dudu. E o Palmeiras convive com isso, vive no fio da navalha nesse aspecto".