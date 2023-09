'Fui pego de surpresa', diz Mano Menezes sobre volta ao Corinthians

"Não gosto desse contato direto treinador e jogador, acho que o jogador tem muitos direitos e não deve ir além desses direitos ao ligar para treinador, nem o contrário quando está em outro clube. Não me sinto bem e não faço isso. É bom ter quem trabalhou com a gente, a defesa quase toda com exceção do Lucas Veríssimo. Ajuda porque temos questões de padrão defensivo que se repete, ter conhecimento do que o treinador gosta encurta caminho. Estamos mais velhos um pouco e não podemos esquecer. Então temos que ter atalhos e experiência para contrabalançar com a juventude que perdemos um pouco. Equipe tem qualidade técnica boa, faz Sul-Americana que surpreendeu e que coloca o clube numa possibilidade de final na terça. Se jogou um jogo parelho contra adversário parelho e montado há um tempo, dirigido há três anos pelo mesmo técnico. É o objetivo maior, mas o clássico não é menos importante. Um jogo de cada vez, pensar o clássico contra o São Paulo amanhã, começamos a trabalhar um pouco, vamos trabalhar mais e tomar decisões. Três jogadores fora por suspensão. Esses três não estarão e os outros só amanhã quando passarei publicamente, mas os jogadores saberão hoje como vamos escolher".

Características do Corinthians

"Só vocês ficam mais novos, a gente olha para a plateia e sempre tem mais jovens, mas alguns velhinhos do meu tempo. A vida vai ensinando um monte de coisa, podemos melhorar em uns aspectos e piorar em outros. Ficamos mais amargos, sem paciência, mas não adianta brigar pois é perder tempo. Vamos estabelecer diálogo, tentar tirar dúvidas dentro da linha que eu gosto. As consequências disso podem ser críticas ou elogios com respeito e vamos nos entender bem. Se for com falta de respeito, vamos nos entender mal. Todos precisamos nos respeitar porque somos importantes para o segmento. 80% de futebol é posicionamento, os times são parecidos tecnicamente falando. Raramente há jogadores fora de série no Brasil, são poucos. A diferença de um time para o outro é ideia, conceito, execução, entrosamento da execução. Alongando o trabalho, há entrosamento melhor. E se a diferença técnica individual não é grande, coletiva faz diferença. É o que dá para fazer em pouco tempo, sem inventar, porque não funcionaria".

Contrato longo

"Quando eu voltei na segunda vez, fizemos um ano de trabalho e, quando estávamos alinhavando algumas coisas, prometi entregar nova equipe montada até o fim do ano. A gente conseguiu fazer a nova equipe, só olhar lá atrás e ver como iniciamos e como terminamos a temporada. O time estava ficando pronto, veio a eleição, opção justa de quem quer trabalhar, mas para quem montou é ruim. Porque na hora de usufruir, se vai embora. Saí de trabalho de um ano e quatro meses, passei um semestre esperando a janela para contratar com qualidade, não quantidade. Me expus, tomei porrada para caramba no primeiro semestre, mas vocês veem o time montado. Chegaram três jogadores indiscutíveis de seleção. Para quem monta é ruim. É uma tentativa de que as coisas sejam mais justas".

Reformulação