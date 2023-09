Antony é reintegrado ao United após ser interrogado sobre caso de agressão

"Como clube, condenamos atos de violência e abusos. Reconhecemos a importância de salvaguardar todos os envolvidos nesta situação e reconhecemos o impacto que estas alegações têm sobre os sobreviventes de abusos", completou a nota.

Apesar da reintegração, Antony não vai participar do treino desta sexta-feira (29) nem estará envolvido no jogo do Crystal Palace, no sábado.

O United acredita que o brasileiro forneceu evidências suficientes para apoiar suas fortes negações das acusações feitas contra ele, segundo informações do jornal britânico Daily Mail.

O atacante foi submetido a 'cinco horas' de interrogatório policial na tarde de ontem (28), ainda de acordo com o veículo.

No dia 15 de setembro, o Manchester anunciou que havia acertado com o jogador para uma 'licença'.

Confira c comunicado na íntegra

"Desde que as alegações foram feitas pela primeira vez em junho, Antony tem cooperado com os inquéritos policiais no Brasil e no Reino Unido, e continua a fazê-lo.