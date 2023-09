Al-Hilal x Al-Shabab vai passar na TV? Saiba onde assistir time de Neymar

Al-Hilal e Al-Shabab se enfrentam hoje (29) às 15h (horário de Brasília) no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riade, pela 8ª rodada do Campeonato Saudita.

O jogo será transmitido pela Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube).

Neymar procura seu primeiro gol com a camisa do Al-Hilal, tendo participado de três partidas, duas como titular, e registrando uma assistência. O brasileiro foi poupado do último compromisso na segunda-feira pela Copa do Rei Saudita.