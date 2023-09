'Abel Ferreira não confia no banco', diz PVC sobre trocas do Palmeiras

O colunista Paulo Vinicius Coelho disse no Fim de Papo que o técnico Abel Ferreira não tem confiança nas opções que tem no banco de reservas do Palmeiras.

Ele não confia no banco de reservas que ele tem. Ele fez alterações aos 33 do segundo tempo, uma alteração aos 42 do segundo tempo e duas nos acréscimos. Todo jogo grande, foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Corinthians foi assim contra o Atlético-MG, ele só faz as alterações depois dos 32, 35 do segundo tempo, porque ele não confia no banco. Isso em parte é culpa da diretoria que não conseguiu reforçar o time durante a temporada, mas em parte é culpa do Abel que quer trabalhar com elencos curtos PVC

