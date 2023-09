Abel distribui alfinetadas e pede para jornalista escalar o Palmeiras

Posicionamento de Artur: "Queria ter mais opções, infelizmente não temos. Dudu se lesionou, era um ponta, temos que olhar para as soluções. Hoje jogaram os melhores para enfrentar o Boca".

Jogadores de peso: "Para esses jogos precisamos de jogadores pesados, jogadores com experiência. Vejam a média de idade das equipes que jogaram essas semifinais".

Confiança no elenco: "Acredito nesses jogadores. Custava ter mais opções, mas os moleques que temos no banco, esses jogos os ajudam a crescer. Se precisarmos de referência, vamos voltar a fazer o que fizemos e ser competitivos, como fomos hoje aqui".

Jovens do time: "São jovens que têm muito potencial. Endrick tem 17 anos, Luis Guilherme também. Fabinho tem jogado pouco, mas decidimos apostar nele Fabinho. Não conseguimos trazer outra opção ali, entrou muito bem, vai nos ajudar. Com certeza vai jogar no domingo, Zé saiu com problema É na base que olhamos".