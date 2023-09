Trocação entre Diniz e Coudet diverte, mas expõe fraquezas de Flu e Inter

O mesmo Marcelo foi o último a ser batido por Alan Patrick, já quando a defesa do Flu se desorganizou na construção da virada colorada. A entrada de Alexander no segundo tempo foi uma das tentativas de Diniz de melhorar a combatividade no meio-campo, já que o time tinha ficado com um jogador a menos.

Não fico pensando se o time vai ficar mais ofensivo, penso que o time vai ter mais chance de ganhar. Vou botar o melhor time que eu achei. Contra o Olimpia, o time não ficou exposto. Se a gente achar que a gente vai ter mais chance de ganhar, vamos colocar.

Fernando Diniz, técnico do Fluminense

Detalhes do lado do Inter

Embora tenha feito um jogo ofensivo interessante até conseguir a virada — facilitada pela expulsão no Fluminense — o Inter pecou tanto por erros individuais quanto coletivos na questão defensiva.