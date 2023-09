Polícia vê partida entre Boca Juniors e Palmeiras como de 'alto risco'

Quem rasgar dinheiro será preso

Para evitar uma prática recorrente de torcedores brasileiros que vão para a Argentina, a Agência para a Prevenção da Violência no Esporte (Aprevide) da Argentina anunciou que estrangeiros serão presos se rasgarem ou queimarem dinheiro no país.

A medida visa impedir a provocação e incitação de violência nos estádios argentinos.

A agência informou à Conmebol que vai atuar em conformidade com a polícia, "individualizando, identificando e transferindo o ofensor à esquadra com jurisdição no estádio".

A nota da Aprevide também diz que serão realizadas "atuações rigorosas" e que a agência imporá a proibição de participação em eventos desportivos.

Canal exclusivo do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.