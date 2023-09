Técnico do Boca fez história com time pequeno, mas parou em Renato Gaúcho

Lanús liderou seu grupo e só parou na final. O grupo do clube argentino tinha a Chapecoense, o Nacional-URU e o Zulia-VEN. Nas fases seguintes eles superaram o The Strongest-BOL, o San Lorenzo e o River Plate.

Classificação e jogos Libertadores

Decisão contra o Grêmio de Renato Gaúcho e Luan. O time argentino chegou à decisão após derrubar o River Plate de Marcelo Gallardo na semifinal de forma épica: perdia o jogo de volta por 2 a 0 e virou para 4 a 2. No entanto, não segurou o Grêmio. O Tricolor venceu o primeiro jogo na Arena por 1 a 0 e a volta por 2 a 1 na casa do rival.

Trabalho no Lanús com três títulos tornou Jorge Almirón cobiçado no mercado. Ele deixou o clube argentino no final de 2017 para o Atlético Nacional-COL. Depois passou por San Lorenzo, Al-Shabab (SAU) e Elche-ESP até chegar no Boca Juniors.

Chance de reescrever a história, mas Palmeiras é obstáculo

Jorge Almiron e o goleiro Sergio Romero entram em campo na La Bombonera para uma partida do Campeonato Argentino Imagem: Daniel Jayo/Getty Images

Almirón foi contratado para tirar o Boca da crise. Ele chegou ao clube em abril, após a estreia na Libertadores sem gols contra o Monagas-VEN, e com o Boca na 12ª posição do Campeonato Argentino, com apenas 14 pontos em 10 partidas.