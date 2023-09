Sem o Tite, Mano Menezes é a melhor saída no Corinthians, diz RMP

O colunista Renato Mauricio Prado afirmou no UOL News Esporte que Mano Menezes é o melhor nome para assumir o Corinthians, uma vez que Tite já está fechado com o Flamengo.

Já está decidido, o Tite vai para o Flamengo. O Corinthians vai se encontrar com o Mano hoje porque o staff do Tite já tinha avisado a ele que o Tite fechou com o Flamengo. O Tite só não foi anunciado, e hoje conversei com uma fonte muito boa lá dentro do Flamengo, por uma questão boba de grana relativa à premiação. O Tite está pedindo um pouco mais se for campeão brasileiro, da Libertadores e tal, e o Flamengo está querendo pagar um pouco menos, é só isso, já está tudo acertado. O Corinthians tentou dar o golpe, o salto, demitindo o Luxemburgo e partindo para o Tite, e ouviu da turma do Tite o seguinte: 'Esquece, ele já está acertado com o Flamengo'. Então, já está resolvido, tanto que o Corinthians vai buscar o Mano. RMP

