Sampaoli está sendo desrespeitado no Fla? Cleber Machado e PVC debatem

Jorge Sampaoli está sendo desrespeitado pelo Flamengo, que negocia com Tite com o técnico argentino no cargo? O colunista Paulo Vinícius Coelho e o jornalista Cleber Machado debateram a questão no De Primeira.

PVC: "Talvez a palavra não seja antiética, mas é ruim você deixar todo mundo sabendo que o cara está demitido e tem que trabalhar até sexta-feira. O espantoso é que a gente do mundo do futebol, o torcedor também, acha que isso não tem nada demais quando você vai demitir o técnico. Eu acho que o Sampaoli está sendo desrespeitado no Flamengo".

Cleber Machado: "Está faltando respeito? O Sampaoli talvez nem seja o gênio da lâmpada e nem o vilão do filme. Ele não fez um bom trabalho no Flamengo, e o Tite talvez seja o melhor nome mesmo. É antiético esse diálogo? Eu tenho dúvida, ora acho que sim, ora acho que não. O trabalho do Sampaoli no Flamengo não é bom".