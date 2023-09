RMP: 'Tite só não foi anunciado no Flamengo por uma questão de premiação'

O colunista Renato Mauricio Prado informou no UOL News Esporte que está tudo certo entre Tite e o Flamengo. Segundo ele, o treinador só não foi anunciado ainda oficialmente como novo técnico do Rubro-Negro devido a uma questão de cláusula de premiação.

Tite no Flamengo: "Já está decidido, o Tite vai para o Flamengo. O Corinthians vai atrás do Mano hoje porque o staff do Tite já tinha avisado a ele que o Tite fechou com o Flamengo. O Tite só não foi anunciado, e hoje conversei com uma fonte muito boa lá dentro do Flamengo, por uma questão boba de grana relativa à premiação. O Tite está pedindo um pouco mais, se for campeão brasileiro, da Libertadores e tal, é só isso, já está tudo acertado".

'Só falta essa questão da premiação': "O Corinthians tentou dar o golpe, demitindo o Luxemburgo e partindo para o Tite, e ouviu da turma do Tite o seguinte: 'Esquece, ele já está acertado com o Flamengo'. Isso eu já publiquei ontem no UOL e hoje acabei de falar com uma fonte antes de entrar no ar que me disse que está tudo certo, só falta essa questão da grana da premiação. Então, já está resolvido, tanto que o Corinthians vai buscar o Mano".