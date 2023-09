PVC: Mano Menezes sabe quem é quem no ambiente do Corinthians

O colunista Paulo Vinícius Coelho explicou no De Primeira por que o Corinthians acredita que Mano Menezes é o melhor nome para assumir o comando do time, mesmo diante da incerteza sobre o futuro próximo do clube em função das eleições para presidente no fim do ano.

Vou usar uma frase que eu ouvi há um tempo. O Mano não sabe quem será o presidente, então o Mano não sabe como será o Corinthians, mas o Mano sabe como é o Corinthians. O Mano sabe quem é quem dentro do ambiente, é por isso que o Mano quer dirigir o Corinthians, e o Corinthians quer ser dirigido por Mano Menezes. Essa é a chance de dar certo. PVC

