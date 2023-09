Palmeiras: Quatro motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

Motivos para acreditar na vitória

Boca não vence na La Bombonera há três jogos. Forte jogando em casa, o Boca vem de atuações fracas em seus domínios: empate por 0 a 0 contra o Racing, pela Libertadores, derrota por 1 a 0 contra o Tigre e empate por 1 a 1 diante do Lanús (ambos pelo Campeonato Argentino).

Visitante indigesto. O Palmeiras só não venceu um dos cinco jogos que fez como visitante nesta edição da Copa Libertadores, quando poupou os titulares para visitar o Bolívar na fase de grupos e perdeu por 3 a 1. Venceu como visitante o Cerro Porteño, o Barcelona de Guayaquil, o Atlético-MG e o Depotivo Pereira.

Melhor ataque da Libertadores. O Palmeiras é o clube que mais fez gols na Libertadores, com 21 bolas na rede, e busca acabar com o momento instável do ataque nos últimos jogos (dois gols em cinco partidas).

Torcida em peso na Bombonera. Os torcedores palmeirenses esgotaram os 2 mil ingressos destinados aos visitantes e vão empurrar o time de Abel.

Motivos para desconfiar

Boca tem a melhor defesa desta edição da Libertadores. São apenas quatro gols sofridos em dez jogos disputados.