Onde vai passar Boca x Palmeiras? Saiba onde assistir

Vale lembrar que o Palmeiras conquistou seu lugar nas semifinais ao superar o Atlético-MG e o Deportivo Pereira, enquanto o Boca Juniors avançou ao eliminar o Nacional-URU e o Racing, em ambos os casos, após emocionantes disputas de pênaltis.

A partida de volta está agendada para a próxima quinta-feira (5), no Allianz Parque, no mesmo horário. O vencedor desse confronto terá a oportunidade de enfrentar na final o vencedor do duelo entre Inter e Fluminense.

