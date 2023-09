Marília Ruiz: Tite rasgará laços afetivos no Corinthians se assumir o Fla

A jornalista Marília Ruiz analisou no Fim de Papo que o técnico Tite rasgará laços afetivos com o Corinthians se assumir o comando do Flamengo. Segundo ela, caso isso aconteça, será uma grande decepção para a fiel torcida.

'Tite no Flamengo é uma decepção para a torcida do Corinthians': "É uma explicação que ele pode até não dar, mas que está dada mesmo sem ele falar, para o torcedor corintiano é uma decepção, sim, claramente. Tem o episódio do Vítor Pereira na temporada passada, mas não tem comparação. Mesmo com a ida dele para a seleção, o Corinthians abre mão do Tite para ele realizar seu sonho, leva a comissão técnica inteira do Corinthians, não foi só ele, foi o médico, o preparador físico, inclusive o Fernando Lázaro foi para a seleção, todos foram. Não é que o Corinthians não o quis de volta, o Corinthians o quis várias vezes e ele colocou como projeto pessoal dele ficar em casa com a família este ano. Então, essa é uma questão".

'Tite rasga qualquer laço afetivo com o Corinthians': "Eu acho que há uma decepção. Inclusive, no período de seleção brasileira, quando ele precisou de conforto, ele foi jogar na Arena Corinthians. Lá não teve vaia, teve afago, mesmo nos momentos mais enroscados, foi no CT do Corinthians onde ele arrumou conforto. Então, ele pode dar a explicação que o Vítor Pereira não conseguiu dar, que o projeto do Flamengo é obviamente melhor, mas ele rasga qualquer possibilidade de laço afetivo com o Corinthians. O Vítor Pereira não tinha laço afetivo com o Corinthians, ele poderia inclusive falar: 'Estou indo para um projeto com ambições muito maiores, com mais dinheiro, agradeço, foi ótimo', mas não foi o que ele fez. Com o Tite, pode ser tão verdade quanto, mas os laços afetivos que ele tem vão rasgar."