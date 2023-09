'Inter é muito dependente do Alan Patrick', avalia Marinho Saldanha

O comentarista Marinho Saldanha comentou no Fim de Papo que a substituição de Alan Patrick foi determinante para que o Internacional não conseguisse um resultado melhor no Rio de Janeiro, no jogo de ida da semifinal da Libertadores, que o time gaúcho empatou com o Fluminense por 2 a 2.

É inegável que o Inter fez um bom jogo. O Inter quando fez o gol de empate, voltou para o segundo tempo 'grande'. Fez o gol, poderia ter feito mais, mas acabou chamando o Fluminense. Acho que a grande virada foi quando o técnico do Inter sacou o Alan Patrick. O Inter é muito dependente do Alan Patrick. A partir dali o Inter passou a criar perto do nada. Ele é fundamental. É o cara que segura a bola, que enxerga o jogo, a movimentação dos colegas. Ele é muito importante. Marinho Saldanha

'Foram vários jogos dentro de um só', diz Milly Lacombe