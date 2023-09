Gustavo Gómez será vaiado na La Bombonera, e Palmeiras agradece o motivo

Gómez trocou o Boca Juniors pelo Palmeiras. Em 2018, o paraguaio estava muito próximo de assinar contrato de empréstimo com o Boca, mas por conta de detalhes ele acabou fechando com o Palmeiras — na época, Alexandre Mattos era o diretor do futebol do Alviverde, e essa era uma das negociações que ele mais se gabava de ter acertado.

"O destino quis que eu jogasse pelo Palmeiras. Tudo estava pronto, estávamos prontos para assinar o contrato com o Boca, mas tinha algumas coisas pequenas que não nos agradavam. Estava muito próximo de se concretizar, mas graças a Deus o destino me quis no Palmeiras", disse Gómez em entrevista ao site oficial da Fifa.

Torcida do Boca não recebeu muito bem o 'não' de Gustavo Gómez. O paraguaio não jogou as duas partidas entre as equipes na fase de grupos da Libertadores daquele ano, mas nos confrontos das semifinais foi o titular da posição. Na La Bombonera, toda vez que ele pegava na bola ouvia muitos xingamentos da torcida xeneize.

Carrinho contra o Boca que mudou a carreira de Gómez. Outro episódio que está na memória do torcedor do Boca até hoje é o carrinho que Gómez deu por trás em Tévez, quando o defensor tinha 22 anos, em uma partida entre Boca Juniors e Lanús, pela semifinal da Copa Argentina de 2015. Aos 35 do segundo tempo, com o Boca vencendo por 2 a 0, o hoje palmeirense, defendendo o Lanús, levantou Carlitos Tevez por trás e levou o cartão vermelho de forma direta.

"Foi uma jogada inesquecível, e meus dois técnicos [Guillermo Barros Schelotto no Lanús e Ramón Díaz na seleção] falaram muito comigo. Aprendi demais a me posicionar, a me concentrar, a dosar minhas forças. Sempre dá para aprender, e com dois treinadores tão especiais, fica muito mais fácil", contou em 2016 à revista El Gráfico.

Após o episódio, Gómez mudou seu jeito de jogar. De "grandão desajeitado", Gómez logo passou a ser "potente e preciso", e ninguém se surpreendeu quando ele deixou o Lanús rumo ao Milan em 2016.