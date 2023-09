'Foi como uma ópera', diz Milly Lacombe sobre Fluminense x Inter

A colunista Milly Lacombe disse no Fim de Papo que o jogo entre Fluminense e Internacional, pela semifinal da Libertadores, foi marcado pelas várias alternâncias de domínio dos clubes.

Não foi um jogo, foi uma ópera. A gente teve uma abertura, que foi um transe do Fluminense que durou até a expulsão. Depois a gente teve um segundo ato que foi do Inter. Fez o gol, voltou para o segundo tempo para matar o jogo, teve um gol anulado, mas em seguida fez outro e virou. E o que a gente via era um Fluminense completamente perdido, parecia que o Inter iria fazer mais dois, mas aí o Fluminense, como em uma boa ópera, vai para o ataque, consegue o escanteio e acha o gol. Eu diria que esse empate foi uma vitória do Fluminense Milly Lacombe

