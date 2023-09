Após dias de espera, Flamengo oficializa demissão de Sampaoli

Diretoria e técnico fizeram uma reunião para sacramentar o fim da relação. O encontro aconteceu nesta noite em um hotel no Rio de Janeiro.

A demissão foi alinhada pela diretoria ainda no Morumbi, pouco depois com o empate com o São Paulo. O último impasse era com relação ao novo treinador, mas os dirigentes optaram por sacramentar antes da partida contra o Bahia.

Mesmo antes da derrota, a saída era vista como questão de tempo. Sampaoli vivia isolado no dia a dia do Ninho do Urubu e já não tinha grande apoio há tempos. Ele foi bancado somente até o segundo jogo da final. Ele comandou os treinos nos últimos dias mesmo sabendo que sairia.

O argentino chegou ao Fla em abril, e deixa o clube após 39 jogos. Foram 20 vitórias, 10 empates e oito derrotas.

Ele tinha contrato até o fim do ano que vem.

O Fla tem Tite como favorito no momento. Landim não gosta da ideia de terminar o ano com Mário Jorge. O Flamengo ainda busca uma vaga na próxima Libertadores.