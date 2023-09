Fla repete rotina de constrangimentos e Sampaoli trabalha à espera da queda

Em 2019, Abel Braga pediu demissão após saber que o clube negociava com Jorge Jesus. O veterano abriu mão da multa rescisória e reprovou a atitude da diretoria.

A demissão de Rogério Ceni, em julho de 2021, foi anunciada às 02h46 do dia 10, pelo perfil oficial do clube no Twitter. Durante o dia, o clube teve uma série de reuniões para definir a saída. O anúncio saiu logo depois do fim das conversas com o próprio ex-goleiro.

Já Paulo Sousa comandou treino em Atibaia, São Paulo, enquanto o Fla acertava a contratação de Dorival Júnior, que, à época, estava no Ceará. A saída já tinha sido definida dias antes, mas o português ficou até que o brasileiro estivesse fechado.

O próprio Dorival Jr ouviu de dirigentes que o contrato seria renovado para 2023, mas a diretoria mudou os planos. Com uma reviravolta, o clube decidiu não permanecer com o treinador e fechou com Vítor Pereira pouco depois.

O Flamengo aguarda fechar com um treinador para oficializar a demissão de Sampaoli. Sem uma comissão técnica permanente, o clube ainda não tem a definição de quem comanda o time contra o Bahia. O argentino, porém, continua preparando a equipe.