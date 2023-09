'Fernando Diniz está fazendo vestibular para Abel Ferreira', diz RMP

Siga o UOL Esporte no

O colunista Renato Mauricio Prado criticou no UOL News Esporte o comportamento de Fernando Diniz na entrevista coletiva após o empate por 2 a 2 contra o Internacional, no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, no Maracanã.

O Diniz está fazendo curso para ser Abel, está fazendo vestibular para virar Abel Ferreira. O cara tem o direito de fazer perguntas e ele responder, até porque eu não acho que o gol tenha saído pela falta de um lateral, pronto, segue a entrevista. Aí resolve ficar discutindo com o repórter, chamando a pergunta de rasa, o Diniz está muito nervosinho para o meu gosto. Imagine na seleção, quando tiver realmente uma derrota, ele que se prepare, aí ele vai ver o que é pergunta. RMP

