Equilíbrio e volta em casa: o que palmeirenses falaram após empate com Boca

Três dos principais jogadores do Palmeiras tiveram um discurso parecido após o empate por 0 a 0 com o Boca, pela ida da semifinal da Libertadores. Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Weverton citaram que o jogo na Bombonera foi equilibrado e destacaram que a vaga na final será decidida no Allianz Parque.

Gómez: "O jogo foi muito parelho, equilibrado. No 1º tempo entramos um pouco incomodados com o jogo, mas no intervalo conseguimos ajustar. Boca tem jogadores experientes, atacante muito bom, mas acho que nosso trabalho defensivo muito bom. Agora é descansar, trabalhar para fazer um jogo bom lá e chegar mais uma vez na final".

Veiga: "A gente sabe que em jogo assim não vai ter tantas oportunidades como temos, até pelo o que representa. Não tivemos tantas oportunidades, tive uma chance de chutar, acabei pegando errado na bola. Não foi o resultado que a gente queria, mas não dá pra falar em mau resultado. Vamos decidir em casa, com nossa torcida, lá sabemos que vai ser diferente".