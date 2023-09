Diniz se irrita e discute com repórter após empate entre Fluminense e Inter

O técnico Fernando Diniz, do Fluminense, discutiu com um repórter após o empate da sua equipe contra o Internacional, por 2 a 2, ontem (27), no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Ele se irritou com uma pergunta sobre a falta de substituição imediata após a expulsão de Samuel Xavier.

É uma pergunta tão fácil de se fazer, mas sem profundidade. O que tem a ver o gol com a não entrada de um lateral? A defesa não ficou desacertada. O cara [Renê] cruzou uma bola e [Hugo Mallo] antecipou. O Arias foi para lá [lateral] porque faltavam dois minutos, já tinha acabado o jogo. Você achava mais coerente colocar um jogador frio? É uma pergunta em cima do resultado, do que aconteceu. Se não tivesse saído o gol, você não ia perguntar. Você quer discutir ou quer esperar eu responder? Se quiser discutir, a gente discute. Você faz a pergunta e quer ficar debatendo. Fernando Diniz, em entrevista coletiva

O que mais ele disse?