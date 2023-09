Diniz vê Flu prejudicado pela arbitragem contra Inter: 'Compromete o jogo'

Elogios a Cano: "Desde que nos conhecemos no Vasco, é impressionante como a gente consegue se entender e ele ajuda o time cada vez mais. É um privilegio trabalhar com um jogador desse nível, um dos maiores artilheiros do mundo, além de ser pessoa que nos ensina todos os dias o que é ter esforço e amar o jogo".

John Kennedy e Cano no ataque: "Não deveria causar surpresa [a escalação], jogamos com Jhon Kennedy e Cano lá e aqui contra Olimpia. Podia sair jogando com JK ou com Alexsander. Critério do melhor time que achei para o jogo. Achei que correu tudo bem, se não tem a expulsão..."

Estratégia certa: "Achei que estratégia deu muito certo. Marcamos do jeito que tinha que marcar, não cedemos espaços que o Inter precisava. Tivemos dois erros que entregamos, foram as duas chances do Inter e Fábio defendeu. Erros acontecem, a estratégia foi boa, conseguimos jogar, ter domínio, pressionar alto. Pra dar certo o Inter não poderia ter nenhuma chance?"

Saída de Felipe Melo: "Ele estava sentindo um pouco o joelho aos 25 do primeiro tempo. A gente tinha acabado de ficar mais exposto, tendo que correr mais com um a menos, esse foi o motivo principal da saída dele [no intervalo].

Jogo no Sul: "Não tem muito como antever como será lá. Temos que estar preparados para tudo o que o Inter pode promover no jogo".