Corinthians sonhou com disputa por Tite sem nunca tirar olho de Mano

O UOL apurou que o presidente Duilio Monteiro Alves conversou com Gilmar Veloz, empresário de Tite, na noite de terça-feira na Neo Química Arena. No bate-papo, Veloz admitiu que negociava com o Flamengo e que Tite estava disposto a trabalhar no Brasil ainda neste ano.

Duilio, então, viu o Corinthians jogar mal no empate com o Fortaleza pela Sul-Americana e resolveu demitir Luxemburgo, abrindo caminho para o retorno de gaúcho, campeão da Libertadores e do Mundial em 2012.

Tite sempre foi sonho de Duilio e de toda a torcida. A ideia do presidente foi buscar essa unanimidade, enquanto Mano Menezes era segunda opção desde sempre.

O problema é que o treinador já negociava com o Flamengo, mesmo com Jorge Sampaoli ainda empregado. A diferença é que o Corinthians não cravava a saída de Luxa nos últimos dias, enquanto o Rubro-Negro admitia nos bastidores que Sampaoli estava de saída após a derrota na final da Copa do Brasil para o São Paulo. O Corinthians tem a informação que Tite deve mesmo assumir o Fla.

O Timão tentou convencer o ex-técnico da seleção a desistir do Rubro-negro, mas não teve resposta positiva e começou os contatos com Mano Menezes.

Surpresa

O Corinthians tentou Tite antes de Vanderlei Luxemburgo e não imaginava que o treinador trabalhasse no Brasil ainda neste ano.