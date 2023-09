Coudet enxerga copo meio cheio e acredita em classificação: 'Estamos vivos'

O técnico Eduardo Coudet não enxergou de maneira negativa o empate do Inter contra o Fluminense pela ida das semifinais da Libertadores. O argentino acredita que o Colorado tem capacidade de conquistar a vaga no jogo de volta, no Beira-Rio, sobretudo pelo apoio da torcida.

"Foi um jogo disputado, mas estamos vivos na competição. Tivemos chances de sair na frente, mas também cometemos erros. Obviamente tomar um gol de bola parada não é bom. Terminamos o jogo com uma sensação feia, um pouco amarga, mas saímos do Maracanã positivos, a um passo de avançar. Sabemos que temos um grande desafio pela frente em Porto Alegre. Acreditamos no nosso potencial."

Eduardo Coudet, em coletiva de imprensa

Presente na entrevista coletiva junto com Coudet, o defensor Hugo Mallo - autor de um dos gols da partida - seguiu a linha do comandante argentino e aproveitou para elogiar a equipe do Fluminense.