Cleber Machado: Tite é uma boa solução no Flamengo, mas será questionado

O jornalista e narrador Cleber Machado afirmou no De Primeira que Tite é a melhor solução de momento para a crise no Flamengo, mas também será questionado como seus antecessores no Ninho do Urubu, caso seja contratado como novo técnico do Rubro-Negro.

Acho que é o Tite é uma boa solução para o Flamengo, pelo trabalho da história dele, da história recente, saiu da seleção brasileira e está indo para o Flamengo, mas até o Tite vai sofrer no Flamengo o mesmo tipo de questionamento. Para mim, o Flamengo precisa tomar uma decisão além do técnico. Depois de 2019, o Flamengo está precisando passar por um processo natural de renovação, mudança de um, dois, três jogadores, e não sei qual é a disposição do Flamengo de fazer isso. Cleber Machado

Assista ao De Primeira na íntegra